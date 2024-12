La festa della Podistica Medicea

Poggio a Caiano, 13 dicembre 2024 – La Podistica Medicea di Poggio a Caiano ha celebrato la tradizionale festa degli auguri presso la struttura gestita dall’associazione di volontariato Auser, situata nel suggestivo Parco del Bargo. Fondata nel 2019, questa giovane società si è rapidamente affermata come protagonista nel panorama podistico locale, distinguendosi per l’organizzazione impeccabile di eventi di rilievo, tra cui la "Sgambettata Medicea", ormai appuntamento immancabile per gli appassionati di corsa.

Il sodalizio non si limita alle competizioni, ma si proietta verso traguardi ambiziosi: tra i suoi impegni, spiccano la collaborazione nell’allestimento del rinato Trofeo Questura di Prato 2024 e l’inserimento nel team di gestione della Maratonina di Prato 2025. Oltre all’aspetto sportivo, la Podistica Medicea si dedica alla promozione della corsa come strumento di benessere psicofisico e valorizza il territorio, incentivando l’uso degli spazi verdi e dei percorsi ciclopedonali. Attraverso le sue iniziative, contribuisce anche alla riscoperta dei beni storico-culturali, intrecciando sport e patrimonio locale in un connubio di grande valore. Un esempio virtuoso di come lo sport possa essere motore di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio.