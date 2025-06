Kickboxing, Marco Martorana si laurea campione italiano "master"

Prato, 1 giugno 2025 - Marco Martorana si è laureato campione d'Italia, per quanto concerne il kickboxing. E' il verdetto emesso nei giorni scorsi dai campionati italiani di Jesolo, che hanno visto il portacolori del Team Martorana salire sul gradino più alto del podio nella categoria agonistica “Master -94 kg”. Una manifestazione, quella svoltasi nella località veneta, che metteva di fronte i migliori d'Italia, nelle varie categorie agonistiche. E Martorana, al termine dei vari combattimenti, è riuscito a mettersi al collo la medaglia del metallo più pregiato ed il conseguente titolo nazionale. Buono anche il suo rendimento nella categoria “Master +94”, nella quale ha avuto modo di agguantare una medaglia d'argento. Proprio nelle scorse settimane, il Team Martorana aveva conquistato una nutrita serie di medaglie nel corso di una manifestazione internazionale di arti marziali svoltasi a Perugia. Anche in quell'occasione, gli atleti del sodalizio montemurlese avevano ben figurato. “Un grande riconoscimento che corona una stagione più che positiva – ha chiosato il diretto interessato – non posso non esserne soddisfatto”.

G.F.