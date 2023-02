La squadra femminile del Prato calcio a 5 non è riuscita ad interrompere la serie negativa. All’Estraforum Kobilica le biancazzurre sono state superate dall’Arzachena, ora terza forza del campionato, con uno 0-1 che è davvero risultato poco usuale per il futsal. Una sconfitta che più di misura di così non poteva essere e che fa perdere a Torrini e compagne anche una posizione in classifica. Ora sono infatti scivolate al quartultimo posto, superate dalle sarde dello Shardana Futsal. Domenica la squadra allenata da Nicola Giannattasio dovrà fare i conti con un’altra formazione di alta classifica, da affrontare per di più in trasferta: il La 10 Livorno secondo della classe. Gli altri risultati della diciassettesima giornata: Athena Sassari-Brc Roma 5-5, Cus Pisa-Shardana Futsal 2-4, San Giovanni-La 10 Livorno 1-4, Sabina Lazio-Pistoia 6-3. La classifica del girone B della serie A2 femminile: Sabina Lazio 34 punti; La 10 Livorno 33; Arzachena 32; Virtus Ciampino 29; Nuova Comauto Pistoia e Roma 25; Brc Roma 18; Shardana Futsal 15; Prato Calcio a 5 14; Cus Pisa e Athena Sassari 8; San Giovanni 4. Di seguito il tabellino.

PRATO CALCIO A 5: Romeo, Pili, Lucente, Durante, Chiappini, Castelli, Bini, Grancia, Torrini, Salesi, Pizzirani, Betti. All.: Giannattasio.

ARZACHENA: Saraceno, Balestri, Chuby Pedace, Deiana, Podda, Mannoni, Gruada, Castrovilli, Campesi. All.: Longu.

Marcatrice: Chuby Pedace (A).

Massimiliano Martini