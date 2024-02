I podisti si allenano insieme in vista della Prato Half Marathon

Prato, 2 febbraio 2024 – A cura dell'organizzazione della Prato Half Marathon, è stato allestito alla pista di atletica uno stage di allenamento collettivo ludico motorio che propone degli appuntamenti di corsa con lo scopo di far avvicinare, anche chi si approccia solo da poco alla corsa, a quelle pratiche che in 10 sedute ti possono mettere in grado di correre la maratonina di Prato del 14 aprile.

Agli intervenuti è messo a disposizione lo spogliatoio, deposito borse, docce calde e ristoro a fine allenamento. Le iscrizioni si possono effettuare prima della partenza a partire delle 18.30 di ogni giovedì. Prossimo appuntamento 8 febbraio. A questa seduta sono intervenuti quasi 100 tra camminatori e podisti che suddivisi in fasce di merito, dopo una prima fare di riscaldamento ginnico, sono usciti dall'impianto assistiti da esperti podisti. Per informazioni 0574 583340 oppure 347 6280543.