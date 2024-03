Grande successo per il Trail della Val di Bisenzio

Prato, 17 marzo 2024 – Nella cornice suggestiva del Centro Scienze Naturali di Galceti a Prato, si è svolta con grande successo l'11ª edizione del Trail Val di Bisenzio. Organizzato con maestria dalla squadra la "Banda dei Malandrini", l'evento ha offerto agli appassionati di trail running un'esperienza indimenticabile lungo sentieri suggestivi e panorami mozzafiato. La novità più entusiasmante di quest'anno è stata l'inversione della direzione di marcia e il cambio di location per la zona di arrivo, che ha dato una fresca boccata d'aria e una nuova prospettiva alla gara. I coraggiosi che hanno abbracciato la sfida del "TVB Wild" hanno avuto l'opportunità di immergersi in un ultra trail di 54 km, affrontando un dislivello positivo di 2.400 metri e avventurandosi nella riserva dell'Acquerino di Cantagallo.

Un percorso che ha messo alla prova la resistenza e la determinazione di ogni partecipante, regalando emozioni uniche. Per coloro che hanno preferito una sfida più accessibile ma comunque stimolante, il "TVB Classic" ha proposto un percorso di 20 km con 1.000 metri di dislivello positivo, caratterizzato da tratti tecnici e divertenti. Quest'anno novità del percorso che ha attraversato la zona del Monteferrato. ed ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse, rendendo l'esperienza ancora più avvincente. Per chi invece ha desiderato godersi la giornata in modo più rilassato e senza fretta, è stata offerta un'opzione di camminata panoramica ludico-motoria di 13 km. Un'occasione perfetta per immergersi nella bellezza della natura circostante, respirare aria fresca e godersi il paesaggio senza lo stress della competizione. Come sempre, il servizio fotografico curato dalla ETS Regalami un Sorriso ha catturato i momenti più emozionanti e significativi dell'evento, immortalando le gesta degli atleti e l'atmosfera vibrante che ha permeato l'intera giornata. Il Trail Val di Bisenzio si conferma così non solo come una sfida sportiva di alto livello, ma anche come un'esperienza che celebra la bellezza della natura e promuove uno stile di vita attivo e sano. Grazie alla Banda dei Malandrini e a tutti coloro che hanno reso possibile questo magnifico evento, l'avventura podistica continua a stupire e ispirare, confermando il suo ruolo centrale nella comunità sportiva locale.