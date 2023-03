Emozioni al Ct di Coiano L’Etruria brilla con Trifoni

Si è concluso al Ct Paolo Ciampi di Coiano il torneo di quarta categoria valido per le prequalificazioni agli Internazionali BNL d’Italia per la provincia di Prato. La finale maschile è stata disputata da atleti tesserati entrambi per il Ct Etruria, Vezio Trifoni e Guido Stefanacci e ad imporsi è stato Trifoni (6-2, 6-2). Entrambi, in virtù della classifica che poco gli si confà con la loro reale potenzialità di gioco, sono partiti dalla seconda sezione delle qualificazioni e per giungere alla finale hanno disputato rispettivamente ben sei e cinque incontri. Al primo turno Trifoni si è imposto per 6-1 6-4 su Stefano Caruso del Tc Bisenzio. Negli ottavi di finale ha incontrato la testa di serie numero uno del tabellone, Andrea Martini, tesserato per il circolo di casa, vincendo 7-5, 4-6, 10-6. Nei quarti si è imposto con un duplice 6-2 sull’Under 16 del Ct Etruria, Leonardo Zaccagnini. Trifoni in semifinale ha battuto 6-1, 7-6 Luca Caporaso Luca del Tc Paolo Ciampi. Stefanacci invece nei sedicesimi ha battuto 6-0, 6-2 Zaccagnini Valerio del Tc Prato. Vittoria di Guido negli ottavi: 6-1 6-2 su Lorenzo Imprescrutabile del Tennis Costa Azzurra. Derby fra giovanissimi tutto "Etruria" nei quarti, dove Guido ha avuto la meglio su Lapo Biagini per 6-2, 6-0. In semifinale poi ha superato 7-5, 7-6 Riccardo Chiti del Tc Carmignano. Nella finalissima poi Trifoni ha fatto valere la sua maggiore esperienza.

L. M.