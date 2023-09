De Pace-Monticone hanno colpe. Mobilio e Cela incidono poco

BALDUCCI 6 Praticamente inoperoso. Pomeriggio di ordinaria amministrazione.

VITALE 6 Propositivo sulla sua corsia, specie nel primo tempo. Spinge molto.

DE PACE 5,5 Gli attaccanti del Mezzolara fanno poco o niente, ma quel maledetto pallone a centro area sul gol decisivo… MONTICONE 5,5 Vedi il compagno di reparto, che con lui componeva la coppia centrale. LAMBIASE 6 Controlla bene in fase difensiva e non disdegna le sortite in avanti.

CELA 5,5 Si accende a sprazzi. Ancora non è decisivo come nella passata stagione. Gli manca ritmo.

GEMIGNANI 6 Sta crescendo pian piano nel ritagliarsi un ruolo in mezzo al campo.

TROVADE 5,5 Dispensa palloni e smista bene, ma manca ancora troppo a ridosso dell’area di rigore. Dal 76’ D’AGOSTINO 6 D’incoraggiamento per la buona volontà nel finale.

MOBILIO 5,5 Due o tre lampi, che corrispondono ad un paio di palloni e giocate deliziose al servizio dei compagni. Ma incide poco e poi cala. Dall’82’ GORI 6 Sfiora il gol del pari. Sfortunato.

TEDESCO 5,5 E’ l’uomo più pericoloso del Prato, ma stavolta manca l’appuntamento col gol. E un errore è evidente.

STICKLER 6 Tanta corsa e tanta generosità finché le gambe lo sostengono. Manca un pizzico di qualità. Dal 67’ OLIVERIO 6 Fa quel che può.

ALL. NOVELLI 6 Azioni create e non finalizzate. Diamogli tempo per lavorare e per portare cattiveria e ritmo a questa squadra.