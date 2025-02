Coppa Italia 2025 arrampicata sportiva, a Prato vincono Matuella e Salvatore

Prato, 10 febbraio 2025 - E' Francesca Matuella a vincere la tappa pratese della Coppa Italia 2025 di arrampicata sportiva, specialità Boulder, tenuta nel weekend al Crazy Center di Prato (l'iniziativa è stata promossa dalla federazione Fasi e dallo stesso Crazy Center). La campionessa si impone nel primo dei tre appuntamenti della competizione con il punteggio di 59.6, davanti a Stella Giacani e Inna Daziano. Nella categoria maschile, invece, il successo va a Mattia Salvatore con 74.4 punti, nettamente davanti a Davide Colombo e Nicolò Sartirana. Dalla qualifica dei 170 atleti hanno avuto accesso alle semifinali 24 atleti, per poi arrivare a 6 per categoria: nel femminile quarta è giunta Leonie Hofer, quinta Giulia Medici e sesta Viola Bergamelli. Nel maschile quarto posto per Pietro Biagini, quinto per Michele Bono e sesto Niccolò Salvatore. Le premiazioni si sono tenute nella struttura di via Bisenzio a San Martino, alla presenza della sindaca di Prato Ilaria Bugetti, dell'assessore Benedetta Squittieri, del vicepresidente nazionale della Fasi, Ernesto Scarperi e del direttore tecnico delle nazionali Davide Manzoni.

“E' andato tutto alla perfezione – commentano Lisa Pellegrini e Cristiano Ticci, che dal 2018 gestiscono il Crazy Center - C'è stata una bella cornice di pubblico per semifinali e finali, segno che la disciplina inizia ad appassionare sempre più persone, e che anche noi stiamo facendo un bel lavoro di promozione sul territorio e in ambito toscano. La competizione è stata d'alto livello e questo può fare solo da traino a tutto il movimento dell'arrampicata sportiva”.

Ricordiamo che il Crazy Center conta su oltre 4.000 tesserati fra junior e senior a Prato. Oltre alla sede cittadina c'è anche quella a Firenze Sud, per un totale in tutta la Toscana di 19.000 iscritti. L'immobile di via Bisenzio a San Martino si estende su una superficie di 2.000 metri quadrati e ospita al suo interno strutture per l'arrampicata, fra cui una sala d’arrampicata per bambini anche oltre a quella classica, un punto ristoro, la segreteria e la sede della Fasi Toscana. Ora la struttura rilancia in vista del futuro.

“Nel 2026 ci ricandideremo sicuramente per ospitare nuovamente la Coppa Italia – concludono Ticci e Pellegrini - La nostra ambizione è però ancora maggiore. Ci farebbe piacere, infatti, ospitare a Prato il campionato italiano, in una delle piazze del centro storico durante il Settembre a Prato 2026. Un tema di cui parleremo fianco a fianco con le istituzioni per concretizzarlo e attrarre in città centinaia e centinaia di appassionati di arrampicata sportiva”.