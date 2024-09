Coppa del Mondo di pattinaggio artistico: la pratese Desirèe Cocchi conquista l'argento

Prato, 29settembre 2024 - La Coppa del Mondo di pattinaggio artistico, specialità obbligatori, si chiude con un'altra gioia per la nazionale azzurra e per gli organizzatori della Primavera Prato. Dopo la medaglia d'oro conquistata da Mattia Danesi, nella categoria Cadetti maschili, un'altra atleta laniera concede il bis. Parliamo di Desirèe Cocchi che nella categoria Senior centra la medaglia d'argento. Una prova tutta di qualità, precisione e tecnica quella messa in pista dalla portacolori della nazionale azzurra che ha chiuso con un punteggio di 115.800 punti, chiudendo davanti ad Alina de Silva, rappresentante della Germania. L'unica a sopravanzare Cocchi è stata la compagna di nazionale, Ilaria Beretti che così si è assicurata l'oro e la vittoria di categoria della Coppa del Mondo. Per la Primavera Prato quindi un'altra gioia e un'ulteriore conferma dell'ottimo lavoro che la società sta portando avanti sia a livelli di settore giovanile che di senior. L'ultimo a scendere in pista fra i pratesi è stato Niccolò Mariotti nella categoria Junior maschile. E anche qui si è sfiorato il colpaccio visto che l'atleta della Primavera Prato ha chiuso in quarta piazza a un soffio dalle medaglie. A vincere il titolo è stata ancora una volta l'Italia, seguita sul podio da Usa e dal Brasile. Si chiude così la Coppa del Mondo organizzata dalla Primavera Prato, in collaborazione col Dlf Pistoia, al palazzetto dello sport PalaKobilica. Una manifestazione incentrata sugli obbligatori, cioè 58 esercizi tecnici, che si sviluppano su un percorso uguale per tutti, e fra i quali gli aspiranti al titolo hanno potuto scegliere. Un evento che ha richiamato a Prato atleti da tutto il mondo e che ha rappresentato anche un volano turistico per la città. “Ospitare a Prato, nella nostra città dove ogni giorno ci alleniamo, la Coppa del Mondo è stata un'esperienza fantastica, unica – commenta Marina Magelli, presidente della Primavera Prato -. Un momento reso ancora più speciale anche dai risultati dei nostri ragazzi, con lo splendido oro di Mattia Danesi, col bellissimo argento di Desirèe Cocchi e con le ottime prestazioni di Niccolò Mariotti e Angela Maria Costantino. Un grazie va anche alle istituzioni locali, regionali e sportive che hanno risposto alla nostra chiamata, hanno presenziato alle premiazioni e fatto sentire la loro vicinanza”. Maurizio Costanzo