Come brillano Bertini e Fambrini Successi Futura a San Casciano

Pochi giorni fa è andata in archivio la sedicesima edizione del "Trofeo Lisa Bartolozzi" di nuoto. Una competizione svoltasi a San Casciano, che ha visto scendere in vasca giovanissimi nuotatori e nuotatrici provenienti da tutta la Toscana. E fra loro c’era anche una delegazione della Futura, con gli agonisti pratesi capaci di tornare a Prato con tre medaglie d’argento. Emma Rose Bertini si è piazzata seconda nei 100 misti e nei 100 stile, mentre il compagno di squadra Giovanni Fambrini è arrivato secondo nei 100 stile. Appena fuori dalla "top three", da segnalare il quarto posto di Margherita Naldi, sempre nei 100 stile. Alla kermesse ha infine preso parte anche Edoardo Perillo Marcone, ottavo nei 100 stile. Gli atleti della società presieduta da Roberto Di Carlo hanno quindi ripreso ad allenarsi: la stagione agonistica è ormai entrata nella sua fase culminante e la priorità non può non essere quella di confermarsi competitivi, continuando ad incrementare il medagliere.