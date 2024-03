Rugby, i Cavalieri si aggiudicano il derby toscano con Livorno e sognano i playoff

Prato, 24 marzo 2024 - “Una bella partita: bravi i nostri avversari, bravi noi ad indirizzare il match nel verso giusto. Mancano quattro giornate alla fine della “regular season”, avanti tutta”.

Il presidente Francesco Fusi ha così commentato il 41-24 con cui i suoi Cavalieri Union hanno regolato Livorno, nel derby toscano della Serie A di rugby andato in scena nel capoluogo labronico.

Un incontro combattuto che ha visto capitan Puglia e soci prevalere alla distanza, centrando ad ogni modo la sedicesima vittoria in campionato in diciotto gare sin qui disputate.

I Cavalieri restano secondi con 80 punti, con quindici lunghezze di margine sull'Avezzano adesso terzo: la Lazio prima della classe è lassù a quota 88.

E con il “big match” che andrà in scena a Roma il prossimo 14 aprile, la stagione è ormai entrata nella sua fase cruciale: le tre settimane di pausa che porteranno a Lazio – Cavalieri dovranno servire per ricaricare le batterie e per mettere definitivamente al sicuro il piazzamento-playoff, in vista delle ultime uscite.

“I nostri avversari sono cresciuti molto, rispetto al girone d'andata – ha chiosato Fusi, rendendo l'onore delle armi al Livorno – noi ci stiamo confermando competitivi, adesso testa alla prossima: dobbiamo compiere un altro passo verso i playoff".

G.F.