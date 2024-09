A Prato per la prima volta ecco i campionati del mondo di pattinaggio artistico

Prato, 19 settembre 2024 - Per la prima volta nella sua storia Prato ospiterà i campionati del mondo di pattinaggio artistico, specialità obbligatori. L'appuntamento è dal 26 al 28 settembre, quando al palazzetto dello sport PalaKobilica gareggeranno 130 atleti fra i più forti al mondo nelle varie categorie: Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores, sia maschili che femminili. Si tratta di un appuntamento storico anche per la Toscana, visto che una simile competizione mancava in regione da oltre vent'anni. A organizzare la manifestazione internazionale è la Primavera Prato, società che fra settore giovanile e senior conta più di 120 tesserati, in collaborazione col Dlf Pistoia e con il patrocinio dei Comuni di Prato e Montemurlo e quello della Regione Toscana.

Come detto, gli atleti si cimenteranno nella specialità degli obbligatori. Parliamo di 58 esercizi tecnici, che si svilupperanno su un percorso uguale per tutti, e fra i quali gli aspiranti al titolo mondiale potranno scegliere. Al termine delle esibizioni starà alla giuria internazionale valutare le prove sulla base della difficoltà dell'esercizio e della tecnica messa in pista. Il programma del campionato del mondo prevede il debutto in pista il 26 settembre, da mezzogiorno, per le categorie Cadetti e Jeunesse. La sera, alle 19.45, la simbolica cerimonia d'apertura della manifestazione per raccogliere l'abbraccio di famiglie e tifosi. Il giorno dopo invece toccherà invece alle categorie Seniores maschile e femminile.

La chiusura della manifestazione è in programma la mattina di sabato 28 quando si sfideranno le categorie Juniores maschile e femminile. In gara ci saranno anche quattro atleti pratesi. Nel maschile Mattia Danesi (Cadetti, in pista giovedì 26) e Niccolò Mariotti (Junior, in pista sabato 28), nel femminile Desirèe Cocchi (Senior, in pista venerdì 27) e Angela Maria Costantino (Cadetti, in pista giovedì 26). Presenti anche tre atleti del Dlf Pistoia Federico Buracchi (Senior), Nicola Cervellera (Jeunesse) e Sara Pieracci (Jeunesse). Fra gli atleti pratesi e pistoiesi non mancano le ambizioni di medaglia o comunque di un piazzamento di spicco. “Dopo avere ottenuto la conferma da parte della federazione internazionale che avremmo ospitato a Prato il mondiale, abbiamo lavorato con grande impegno, fianco a fianco con le istituzioni, per assicurare la perfetta riuscita della manifestazione – commenta Marina Magelli, presidente della Primavera Prato - Portare a Prato questa competizione è motivo di vanto sia per la nostra società sportiva che per tutta la città”.

Per il territorio sarà anche un'occasione di sviluppo turistico. In città arriveranno atleti, tecnici e giudici da ogni parte del mondo, ma anche tifosi e accompagnatori aggregati alle nazionali straniere. “Invitiamo tifosi, appassionati e più in generale tutta la cittadinanza a riempire le tribune del palazzetto dello sport – conclude Magelli - In pista ci saranno i migliori atleti del mondo, sarà un'occasione di festa e anche per avvicinarsi a questo splendido sport. Per Prato questi mondiali rappresenteranno anche un'opportunità per fare conoscere a livello internazionale la propria offerta culturale e turistica. E per noi, come Primavera Prato, saranno il coronamento di un lavoro ultra-decennale per promuovere a Prato e in Toscana il pattinaggio artistico”. “Quando si riesce a portare a Prato una gara di questo livello vuol dire che c’è stato tanto lavoro dietro – ha dichiarato la sindaca Ilaria Bugetti – e io ringrazio tutti coloro che hanno contribuito perché è un grande orgoglio per la città. Questo campionato rappresenta sicuramente un grande evento sportivo ma anche un messaggio positivo per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno la voglia di trovare nello sport un modo per realizzarsi. Per Prato questo è anche un esempio concreto di turismo sportivo. Avremo infatti modo di dare un'immagine della nostra città e di tutte le cose belle che può offrire dal punto di vista artistico, architettonico e culturale, in modo che chi soggiornerà qui in quei giorni abbia la voglia di tornarci. Credo che l’accoglienza stia sicuramente nella promozione del territorio ma anche nelle relazioni umane e nell’accoglienza. In conclusione, questa tre giorni di pattinaggio racchiude un mix di elementi che la rendono un’occasione speciale, unica e storica”. Dello stesso parere il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Tinagli: “Non capita certo tutti i giorni di ospitare a Prato un campionato di questa portata, che ci inorgoglisce, a maggior ragione quando viene fatto anche con la volontà di far conoscere e far vivere a pieno la nostra città. Sarò contento di andare a fare il tifo per i ragazzi, che sono i veri protagonisti di questo evento di cui devono essere fieri”.