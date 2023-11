Prato, l’amministrazione comunale incontrerà i cittadini delle zone colpite

Prato, 9 novembre 2023 - L'amministrazione comunale di Prato incontrerà i cittadini delle zone colpite dall'alluvione: si partirà lunedì 13, alle ore 19, da Figline. Poi, nella stessa giornata, ore 21, l'appuntamento sarà a Galceti e si proseguirà martedì 14, sempre alle 21 a Casale - Iolo. Mercoledì 15, ore 19, incontri a Santa Lucia, giovedì 16, sempre alle 19, alla Viaccia - Sant'Ippolito e venerdì 17, stessa ora, a Maliseti - Narnali - Galciana. «L'alluvione ha colpito al cuore la città di Prato, in un modo che a memoria d'uomo e per i dati in nostro possesso non era mai accaduto, ma la nostra comunità ha dimostrato forza, solidarietà e unione. Alcune zone sono state particolarmente interessate e come sistema di Protezione civile abbiamo fatto tutto il possibile e continuiamo a farlo per sistemare le criticità e dare alla nostra comunità tutte le risposte chieste - spiega il sindaco Matteo Biffoni -. Allo stesso tempo, siamo consapevoli che i cittadini colpiti hanno bisogno di informazioni ed è per questo che abbiamo deciso immediatamente di incontrare la popolazione nelle località che più hanno subito i danni di questo cataclisma. La popolazione deve avere una certezza: nessuno è stato lasciato solo, nessuno verrà lasciato solo nel post alluvione, nè cittadini nè imprese. Ripartiremo presto, ne sono sicuro, perchè noi siamo Prato». Previsto un calendario degli incontri con il primo cittadino e tutta l'amministrazione con il supporto della Protezione civile.