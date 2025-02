Forza Italia elegge Silvia Guarducci segretaria. “Prato merita più attenzione a tutti i livelli”

Prato, 24 febbraio 2025 – Cambio ai vertici della segreteria di Forza Italia Prato. Il partito ha eletto ieri una nuova segreteria comunale con alla guida Silvia Guarducci.

Silvia Guarducci, dipendente di banca e specializzata nella finanza agevolata, è iscritta da oltre 2 anni al partito ed è stata già impegnata in prima persona nel partito. Ad aprire i lavori l’onorevole Erica Mazzetti, deputata e coordinatrice provinciale degli Azzurri, e Goffredo Borchi presidente del congresso, che ha analizzato il quadro internazionale, nazionale e le prospettive del Centrodestra a livello locale. Presenti gli eletti nelle amministrazioni comunali e in Provincia che hanno riferito sul lavoro svolto dai banchi dell’opposizione.

Sono intervenuti tutti i rappresentanti dei partiti del Centrodestra, che hanno portato un contributo alla riflessione in vista delle prossime elezioni regionali in modo costruttivo e di prospettiva. “Questa segreteria è un segnale che diamo alla città - sottolineano Erica Mazzetti e Silvia Guarducci - perché Prato deve essere più presente e più protagonista nelle scelte a tutti i livelli partendo dall’ascolto e partecipazione delle persone. Dobbiamo saper proporre temi concreti in ottica regionale e intercettare meglio le istanze della città, che merita di meglio”.