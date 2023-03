Bollette, arriva il mercato libero e impazzano le offerte

Inflazione, Toscana settima in Italia per i rincari con una stangata da oltre 2.600 euro

Rincari, in Toscana stangata da 2.800 euro per le bollette di luce e gas

Prato, 10 marzo 2023 – Verso la fine del mercato tutelato. Al mare magnum delle bollette e dei rincari adesso si aggiunge un ulteriore tassello per imprese, condomini e famiglie che dovranno migrare verso il mercato libero di luce e gas abbandonando definitivamente quello tutelato. Sembra un passaggio banale, ma non lo è. Per chiarire: i servizi di tutela (quelli a cui la stragrande maggioranza delle utenze sono agganciati) sono i servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall’Autorità e destinati ai clienti finali. Una tutela che adesso andrà a scomparire. La nuova normativa impone infatti il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, un passaggio epocale a seguito del quale i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili. La buona notizia è che sarà una migrazione graduale e che con la giusta offerta si potrà arrivare anche a risparmiare. I prossimi mesi saranno di accompagnamento al mercato libero, che decreterà appunto la fine di quello tutelato. I primi a trovarsi obbligati ad una scelta sono le microimprese e alcuni condomini che dal primo gennaio 2023 non possono più essere riforniti stabilmente nel servizio di maggior tutela. Per questi...