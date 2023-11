Prato, nuovo appuntamento col Salotto del giovedì: si parlerà di "Alta fedeltà"

Prato, 14 novembre 2023 - Giovedì 16 novembre alle 21 torna l'appuntamento con "Il Salotto del giovedì", il gruppo di lettura della Biblioteca Lazzerini. Insieme alla bibliotecaria Alice si parlerà del libro protagonista di questo nuovo incontro: "Alta fedeltà" di Nick Hornby. Commovente, scanzonato, amaro ma soprattutto divertente, Alta fedeltà è il libro culto della nuova narrativa inglese, diventato un grande successo internazionale. Pubblicato nel 1995 dallo scrittore inglese, noto per il suo tipico black humour britannico, ha ottenuto un grande successo ed è diventato un cult fin dalla sua pubblicazione, superando il milione di copie vendute.

Ecco in breve la trama. Trentacinquenne appassionato di musica pop, ex dj e proprietario di un negozio di dischi in cattive acque, Rob Fleming è pieno di interrogativi che lo inquietano. La ragazza lo ha appena lasciato; se per caso ritornasse, sarebbe capace di amarla totalmente, disperatamente come adesso? E inoltre: non farebbe meglio a smettere una buona volta di vivere in mezzo ai cd e a trovarsi un vero lavoro, a farsi una vera casa, una vera famiglia? In una Londra irrequieta e vibrante, le avventure, gli amori, la passione per la musica, i sogni e le disillusioni di una generazione di trentenni ancora pieni di voglia di vivere. Romanzo che ha inaugurato il nuovo filone della letteratura "confessionale" maschile. La partecipazione al gruppo di lettura è gratuita e aperta a tutti. L'ingresso è da Via Santa Chiara 24. Gli incontri si svolgono un giovedì al mese alle ore 21 e la discussione verte ogni volta sul libro in programma. Il programma è online sul sito www.bibliotecalazzerini.prato.it. Per informazioni contattare la Biblioteca Lazzerini al numero 0574 1837800.