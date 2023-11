Prato, in Lazzerini si parla di Gadda e de "La casa degli spiriti" di Isabel Allende

Prato, 22 novembre 2023 - Continuano gli appuntamenti del ricco programma "Un Autunno da sfogliare" alla Biblioteca Lazzerini. Giovedì 23 novembre alle 15 in sala conferenze, si terrà il penultimo appuntamento del ciclo su "La cultura umanistica", sei incontri di un affascinante viaggio nell’immaginario letterario per esplorare e approfondire alcuni temi e autori della cultura umanistica, condotti da critici letterari e docenti universitari, frutto della collaborazione fra la biblioteca Lazzerini e la Sezione Didattica dell’Associazione degli italianisti (ADI-SD). Nell’incontro di giovedì dal titolo “Dipanare il garbuglio”. Carlo Emilio Gadda a scuola, Magda Indiveri, insegnante e docente a contratto all’Università di Bologna, illustrerà una rosa di percorsi didattici per avvicinare e far apprezzare agli studenti i testi di Gadda e smontare il mito della loro difficoltà. Introduce Beatrice Coppini, Adi-sd Firenze/Prato.

Gli incontri costituiscono occasione di formazione/aggiornamento certificata dall’ ADI, riconosciuta dal MIUR come agenzia formativa. Prenotazione inviando una mail a: [email protected]. Venerdì 24 novembre alle 21 sempre in sala conferenze al via una nuova iniziativa, in collaborazione con La Bottega delle lingue, dal titolo "Parole senza confini. Assaggi di lingue e letterature straniere". Due incontri con letture ad alta voce di brevi estratti di libri in lingua originale e in italiano. Nell’incontro di venerdì sera protagonista sarà il noto romanzo di Isabel Allende "La casa de los espiritus", grazie alla guida della docente Jessica Paola Fuentes Valenzuela. Attraverso una breve analisi dell’opera saranno approfonditi la trama, i personaggi e i temi rilevanti, l’autore e la sua produzione letteraria, lo stile e la lingua utilizzata, sempre attraverso la lettura e l’analisi di brani scelti sia in lingua che in italiano. Il tutto arricchito con sequenze di film, brevi video e canzoni. L'ingresso è libero.