Prato, in Lazzerini da Francesco Muzzopappa agli incontri con David Fiesoli

Prato, 22 ottobre 2024 - Per "Un Autunno da sfogliare" un’altra settimana ricca di iniziative alla Biblioteca Lazzerini. Giovedì 24 ottobre alle 21 prosegue il ciclo di Incontri con autrici e autori, organizzato dalla Biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori di Prato. Ospite sarà lo scrittore Francesco Muzzopappa, autore del romanzo Santa Maria. Anche la Morte va in burnout pubblicato da Solferino. In questo romanzo pagina dopo pagina si empatizza con una protagonista assai singolare, eppure così umana da farci immedesimare nelle sue avventure, mentre assieme a lei ci indigniamo delle assurdità della vita. La Morte si chiama Maria, ha apparentemente sessant’anni, vive in incognito tra noi e programma trapassi da circa 14.000 anni quando, all’improvviso, va in burnout. Le pesa non poter avere amori, sentimenti, amicizie. Va quindi a bussare alle porte dell’INPS e chiede di andare in pensione; in attesa della risposta, cerca di interagire il più possibile con il mondo. Dialoga con l’autore la bibliotecaria Silvia Becherini. Da venerdì 25 ottobre è la volta della mostra "Guglielmo Marconi Le onde della comunicazione" visitabile fino al 21 novembre lungo la galleria espositiva della Lazzerini. In occasione delle celebrazioni per i 150 anni della sua nascita, l’Istituto di studi storici postali, in collaborazione con la Biblioteca, dedica un affascinante percorso espositivo a Marconi per narrare il suo genio, la sua storia, il successo planetario. Si tratta del fisico italiano che fece parlare il mondo e rivoluzionò il concetto di comunicazione. Premio Nobel per la Fisica per la scoperta delle onde radio nel 1909, a lui oggi il mondo deve la nascita della radio, della televisione, del wireless e della comunicazione senza confini. Da sabato 26 ottobre alle 17 al via La castità della mente, il ciclo di incontri a cura di David Fiesoli, in collaborazione con il Centro internazionale di Studi Europei Sirio Giannini. Nell'era dell'intelligenza artificiale, la sfida più importante è riportare al centro del pensiero la cultura umanistica, restituirle la parola, affiancarla alla cultura scientifica. Diventa sempre più urgente coltivare il pensiero critico, contrastare l'idea di un'umanità asservita alla tecnica e di un progresso senza limiti. Attraverso la poesia, la letteratura, la filosofia, si può coltivare quella «castità della mente» che già auspicava Virginia Woolf. Così David Fiesoli dedica questo primo incontro a "Omero. Ulisse nell’isola dei poeti". I prossimi appuntamenti in programma: sabato 9 novembre alle 17 con l’incontro dal titolo "Franz Kafka". Vivere nascosti e sabato 16 novembre sempre alle 17 con Giuseppe Pontiggia. I contemporanei del futuro. Il programma completo delle iniziative è consultabile nella sezione Eventi del sito web della Lazzerini: www.bibliotecalazzerini.prato.it. Tutto il programma di "Un Autunno da sfogliare su: www.sistemabibliotecario.prato.it. Ingresso gratuito per ogni iniziativa.