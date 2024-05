Prato, a Palazzo Banci Buonamici la mostra “Ritmi d’arte”

Prato, 21 maggio 2024 - La Sala Biagi di Palazzo Banci Buonamici ospita fino a domenica 26 maggio “Ritmi d’arte”, la mostra collettiva curata dall’Associazione culturale pratese “Il Castello”, da sempre punto di riferimento per il territorio, caratterizzata dall’amore e la cura per l’arte in tutte le sue forme, dalla poesia alla pittura, dalla scrittura alla musica. Per un’altra settimana la Sala del palazzo della Provincia di Prato sarà animata da un’esplosione di colori e paesaggi in un affascinante viaggio artistico. L’Associazione “Il Castello” dal 2014 è anche casa editrice al servizio dei soci, che nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la pubblicazione di opere che spesso restano “nel cassetto”.

Nella giornata di ieri (lunedì 20 maggio) è stato presentato “Sul filo dei ricordi e della memoria” dell’autrice Margherita Santi, una raccolta di proverbi, filastrocche, giochi e scioglilingua che riportano il lettore indietro nel tempo, mantenendo vivo il filo della tradizione e della memoria, affinché possa essere tramandato alle generazioni future. Domani (mercoledì 22 maggio) dalle 16:30 si terrà la presentazione dei libri “La forza della vita” di Morena Viviani e “Bagliori dal passato” di Mauro Stoppioni. Sabato 25 maggio alle 16:30 sarà la volta dell’esibizione della cantante Sara Fortiguerra. La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 16 alle 19.