Prato, l'Open Studio Bolano si apre al pubblico con opere sconosciute

Prato, 6 ottobre 2023 - In occasione della 19° Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI - Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, la Fondazione Italo Bolano apre le porte del suo archivio, un patrimonio di emozioni e colori, di espressioni dell'anima del maestro Italo Bolano (Portoferraio, Elba, 1936 - Prato, 2020). L'archivio, custodito presso l'Open Studio Italo Bolano di Prato (via Fra' Bartolomeo, 57), sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 12 di sabato 7 ottobre con una selezione di lavori che cercheranno di coprire l'arco della lunga produzione dell'artista, soprattutto attraverso lo sviluppo di temi cardine come la Donna-isola, le carte a quattro mani con Mario Luzi, i cicli su Napoleone e sul Cristo.

Grazie al racconto e alla guida di Alessandra Ribaldone ed Erica Romano, rispettivamente presidente e direttrice artistica della Fondazione, sarà possibile conoscere da vicino, quasi a tu per tu, opere che sono rimaste per lunghi periodi nascoste al pubblico, e così scoprire le ispirazioni e il processo creativo dietro la pittura, la scultura e le visioni interiori del paesaggio elbano, terra natale di Bolano, che hanno animato la vita di un uomo che ha scelto l'arte come "vita della vita". Infine, sarà l'occasione per scoprire insieme il programma 2023-24 di mostre dedicate ad artisti emergenti in dialogo con la storia e gli spazi della Fondazione.