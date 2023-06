"La città visibile. Per una nuova drammaturgia dei luoghi", ecco il primo appuntamento

Prato, 23 giugno 2023 - Va in scena mercoledì 28 giugno alle 20:30 il primo appuntamento con "La città visibile. Per una nuova drammaturgia dei luoghi". Inserito nel cartellone Prato Estate 2023, progetto dell’Assessorato alla Cultura del Comune, l'evento in questione sarà il primo di tre itinerari teatrali curati da Factory Tac, Spazio Teatrale Allincontro, Riciclidea e CUT, e ispirati al testo di Italo Calvino, in occasione del centenario della nascita dello scrittore. L'iniziativa prende forma con l'idea di scoprire nuove possibilità espressive, suggestioni diverse, punti di vista inesplorati del proprio vivere quotidiano: gli attori fanno “rivivere” i luoghi e li rendono protagonisti rivelandone gli aspetti emotivi, attraverso la lettura del sottotesto urbano, lavorando nelle pieghe nascoste delle architetture, stimolando la curiosità di un occhio che non si ferma al solo uso funzionale delle città.

Il primo percorso, chiamato "La città e il desiderio. Storie di migrazioni, partenze e arrivi", prevede la partenza da piazza Sant’Agostino e l'arrivo al Parco degli Ulivi (Lungo Bisenzio). Il 12 luglio si terrà il secondo, "La città sottile. Discussioni in Equilibrio", da piazza San Domenico a Piazza dell’Immaginario (via Pistoiese - Macrolotto Zero), mentre il terzo e ultimo, dal titolo "La città e il cielo. Il respiro degli alberi, collegamento tra terra e cielo", è in programma il 26 luglio da piazza G. Landini ai giardini di via Carlo Marx (Quartiere Soccorso). Per partecipare è necessaria la prenotazione mandando una mail a [email protected] Per informazioni contattare lo 0574 183 5152 | 5021.