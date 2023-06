Isola dei Famosi, Pamela Camassa eliminata al televoto

Prato, 19 giugno 2023 – Eliminata con il 63% al televoto contro Luca Vetrone: finisce ai piedi del podio l’avventura all’Isola dei Famosi per Pamela Camassa. Nella sfida c’era finita proprio per scelta di Vetrone, che a sua volta era stato indicato da Andrea Lo Cicero, vincitore della seconda sfida salvezza.

Pamela Camassa, nata a Prato nel 1984, diplomata ragioniera, nel 2002 Miss Mondo Italia e nel 2009 terza a Miss Italia, ha comunque vissuto una finale intensa con la possibilità di riabbracciare in Honduras la sorella Manola, della quale aveva perso il matrimonio proprio per partecipare al reality di Canale 5.

"Volevo ringraziare tutti – ha detto subito dopo l’esito del televoto – Mi spiace di non essere lì per abbracciarvi. Grazie al pubblico che mi ha seguito fino a adesso, è stata un’esperienza meravigliosa e che vinca il miglior. Per chi faccio il tifo? Marco”.