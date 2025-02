Zenith sfortunata piomba in area play out

Una Zenith Prato molto sfortunata perde di misura lo scontro diretto salvezza contro il Corticella e rimane inchiodata a quota 26 punti in Serie D. Partita stregata per i pratesi, che colpiscono due legni e pagano dazio per l’unico errore commesso nel match.

Il primo a rompere gli indugi è Rizzi per il Corticella, che al 16’ con un bel tiro scalda i guanti a Brunelli, ben posizionato al centro della porta. Un minuto dopo arriva anche il vantaggio della formazione ospite con Ercolani che si lancia in una discesa travolgente sulla corsia di sinistra e pesca al centro ancora Ricci, che con grande opportunismo infila in rete l’1-0 con un beffardo tocco di punta che toglie il tempo al portiere di casa.

Il colpo subito al primo affondo si fa sentire sulle gambe e nella testa dei giocatori pratesi, che per lunghi minuti non riescono a riorganizzare le idee. Il primo pericolo al 27’ lo crea, quasi involontariamente, Pupeschi con un tiro-cross dalla trequarti che costringe Mezzadri alla deviazione in angolo. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, al 30’, poi ci prova anche Rosi con una grande acrobazia, ma il giovane estremo difensore ospite è attento e va ancora una volta a deviare in angolo.

La Zenith Prato sembra essersi scossa dal torpore iniziale. Il Corticella però non sta a guardare e si rende pericolosa al 35’ con un gran missile dalla lunga distanza di Alboni che termina di poco a lato. Al 40’ Falteri prova a mettersi in proprio dal limite dell’area ma la conclusione sorvola abbondantemente la traversa. Il primo tempo si chiude comunque con il vantaggio di misura del Corticella e senza ulteriori emozioni per gli spettatori presenti al Lungobisenzio.

Nella ripresa la squadra di casa prova a mettere in campo un piglio diverso per agguantare il pareggio. Al 65’la Zenith Prato è anche molto sfortunata, quando il calcio di punizione pennellato di Falteri con il mancino si stampa sulla traversa a portiere avversario immobile e torna in campo. Subito dopo ci prova anche Longo da fuori area con un tiro debole, che finisce agilmente fra le braccia di Mezzadri.

I padroni di casa insistono. Al 73’ bello scambio Mertiri-Kouassi con conclusione a girare dal limite che termina a lato del centrocampista locale. All’88’ ancora un legno, stavolta un palo interno con palla che rimbalza incredibilmente in campo, colpito dal solito Falteri con un rasoterra chirurgico da fuori area. Un minuto dopo lo stesso Falteri chiama Mezzadri alla parata prodigiosa per togliere il pallone dall’incrocio dei pali.

Sul fronte opposto Gessaroli fallisce il contropiede del possibile 2-0 trovano solo l’esterno della rete. Nel finale serve un grande intervento di Brunelli per dire di no ad uno scatenato Ercolani, ma la sostanza non cambia e la gara si chiude con il successo del Corticella, che in classifica raggiunge i pratesi.