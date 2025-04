Zenith Prato: Settesoldi commenta il derby e guarda al futuro

"La squadra ha fatto prestazione, creato quattro occasioni nitide, poi nel finale c’è stato l’episodio del rigore che per fortuna non ci ha penalizzato... Se c’era una squadra che meritava la vittoria, però, quella sicuramente era la Zenith". Questa a caldo la sintesi del derby di Simone Settesoldi. "Siamo riusciti a mettere in difficoltà il Prato con le nostre combinazioni - dice il mister - Avevamo preparato la partita nel modo giusto. Ho visto una bella Zenith Prato, sono contento per i ragazzi, ma mi dispiace per i 3 punti che sul campo avremmo meritato, ma che non siamo riusciti a portare a casa per tutte le occasioni che non abbiamo concretizzato – insiste Settesoldi -. Poi certo i biancazzurri hanno giocatori più importanti, capaci di indirizzare le partite con gli episodi. Per fortuna stavolta non siamo stati puniti nel finale. Abbiamo smosso la classifica anche al Lungobisenzio ed è importante visti i pochi punti che abbiamo preso in casa". Poi lo sguardo è per forza di cose proiettato sul futuro e sul rush finale: "Andremo a giocare una gara difficile a Pistoia senza Cela e senza Perugi e vediamo cosa succederà. Questa Zenith può fare risultato. Noi non molliamo, speriamo in un finale di stagione che ci consenta di essere salvi sul campo – conclude il tecnico pratese -. Se ci dovessero penalizzare di qualche punto dobbiamo fare comunque la corsa sulla terzultima, perché poi c’è anche la possibile forbice di 8 punti da considerare. Senza fare troppi calcoli, vogliamo fare più punti possibile e poi vedremo cosa succederà nelle aule della giustizia sportiva".

L.M.