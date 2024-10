Zenith non molla e acciuffa il pari in extremis

Zenith Prato

1

Progresso

1

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Casini (64’ Cecchi), Tempestini, Cela, Messini (75’ Fiore); Saccenti, Gemignani (64’ Fiaschi), Rosi; Toci (82’ Bicchierini); Mertiri (64’ Vezzi), Falteri. All. Settesoldi.

PROGRESSO (4-3-3): Cheli; Mele, Cestaro, Cavazza, Dandini (65’ Ghebreselassie); Selleri, Sanso, Florentine (70’ Stellaci); Iacovoni (65’ Ferrarese), Maltoni, Matta. All. Marchini.

Arbitro: Noce di Genova.

Reti: 13’ Maltoni, 87’ (aut.) Cestaro.

Un pareggio che vale oro per la Zenith Prato.

Dopo esser stata in svantaggio per gran parte della partita, la squadra di Settesoldi nel finale trova fortunosamente l’autorete che le consente di impattare sull’1-1 contro il Progresso nello scontro diretto salvezza del girone D di serie D, salendo a quota 8 punti e rimanendo appena fuori dalla zona play out.

Padroni di casa che faticano a sviluppare la manovra in avvio. Gli ospiti ne approfittano e passano in vantaggio al 13’ con Maltoni che in area piccola trova la deviazione vincente su un cross dalla sinistra.

La Zenith Prato non riesce a reagire e a creare pericoli per la porta di Cheli. Al 36’ ci prova Falteri, imbeccato da Rosi, ma il diagonale dell’attaccante pratese trova la deviazione di un difensore.

Al 41’ grande chance per Mertiri, lanciato in profondità da Casini a tu per tu con il portiere avversario Cheli che in uscita devia la conclusione. Si va quindi al riposo con gli ospiti avanti di una rete.

Nella ripresa il leit-motiv dell’incontro non cambia. Al 58’ ancora Maltoni trova una grande conclusione e costringe al miracolo in tuffo Brunelli per evitare il 2-0 del Progresso. I padroni di casa fanno fatica a creare soluzioni offensive degne di nota.

Gli ospiti, sornioni, attendono il momento opportuno e quando premono sull’acceleratore sembrano in grado di pungere. Al 63’ Falteri raccoglie un buon pallone quasi al limite e tenta un tiro a giro che esce abbondantemente sul fondo. Poco dopo il neo entrato Ghebreselassie tenta a sua volta una conclusione senza creare pericoli dalle parti di Brunelli.

La gara scorre via senza particolari sussulti fino all’87’, quando Rosi semina il panico al limite dell’area del Progresso e poi apre sulla destra per il cross immediato di Vezzi, che trova la deviazione beffarda di Cestaro, sfortunato difensore ospite, infilandosi alle spalle di Cheli per l’1-1 che rende decisamente infuocato il finale di partita.

Ancora Rosi un minuto più tardi strozza troppo la conclusione da ottima posizione.

La Zenith Prato ci crede. Al 50’ ci prova anche Vezzi, direttamente su calcio di punizione, ma Cheli è attento a deviare in angolo.

E’ l’ultimo brivido del match, che si chiude in perfetta parità Un buon pareggio per la Zenith Prato, che è riuscita a recuperare lo svantaggio iniziale e a mantenere invariate le distanze in classifica generale rispetto all’ultima posizione.

L.M.