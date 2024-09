Zenith, è l’ora di dare la svolta. Stasera l’anticipo: c’è la capolista

Seconda partita ‘casalinga’ consecutiva per la Zenith Prato. Stasera alle 20.30 la formazione bluamaranto ospiterà al "Torrini" di Sesto Fiorentino la capolista ancora imbattuta e a punteggio pieno Tau Altopascio, nella sfida valida come quarta giornata di andata del girone D di serie D.

Una partita decisamente in salita per i pratesi, contro una delle formazioni più in forma in questo avvio di campionato, capace fin qui di segnare 9 reti (miglior attacco del girone) subendone comunque 4.

Una missione quasi impossibile, insomma, per i ragazzi allenati da Simone Settesoldi, che comunque carica i suoi per provare a dare il tutto per tutto e fare un brutto sgambetto alla prima della classe: "Una brutta gatta da pelare assolutamente. Il Tau in questo momento è la squadra più forte e più in forma del campionato. Un cliente da prendere con le molle – spiega proprio Settesoldi -. Vista la forza degli avversari abbiamo cercato di lavorare sui difetti che abbiamo palesato nelle prime partite. Speriamo di aver fatto passi avanti ulteriori per riuscire a fare una partita alla pari coi nostri avversari, ma soprattutto che ci porti dei punti che per noi iniziano ad essere fondamentali. Servirà ovviamente il 110% da parte di tutti quelli che scenderanno in campo, anche dalla panchina. Il Tau ha giocatori importanti e di peso per la categoria e non molla mai fino alla fine del recupero. Lo ha dimostrato vincendo due partite all’ultimo tuffo, quindi dovremo tenere gli occhi aperti ben oltre il 90’".

Del resto la Zenith Prato ha bisogno di punti, visto il penultimo posto in graduatoria a quota uno, e deve cercare di portarne a casa contro qualsiasi avversario, senza farsi intimorire dalle posizioni di classifica diametralmente opposte.

Assenti sicuri, nelle fila pratesi, gli infortunati Prati e Malpaganti. Recuperano Messini e Tempestini, che però verrà portato in panchina visto che da tempo non gioca una partita ufficiale. Probabile che nel consueto 4-3-1-2 dei pratesi Brunelli venga confermato a difendere la porta. In difesa coppia centrale composta da Cela e Fiaschi, con ai lati come terzini Messini e Casini.

In mediana sicuramente partirà Gemignani, con ai suoi lati Kouassi e Rosi (o Saccenti). Toci dietro le due punte che saranno Falteri e uno fra Vezzi, Poli e Mertiri.

A dirigere l’incontro sarà Marco Costa di Busto Arsizio, coadiuvato dai due assistenti Orazio Nicodemo di Sapri e Antonio Cafisi di Nocera Inferiore.

