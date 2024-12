Zenith, buone notizie. Rientra anche Messini

Superate le feste comandate torna in campo la Zenith Prato. I bluamaranto, dopo la sosta di Natale e Santo Stefano, riprenderanno oggi pomeriggio ad allenarsi al "Chiavacci", per preparare al meglio la prossima sfida contro lo United Riccione. La trasferta del 5 gennaio aprirà il girone di ritorno dei pratesi, che hanno chiuso l’andata al quartultimo posto (in piena zona play out) con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. In gruppo è rientrato anche il laterale sinistro Messini, a lungo out per un infortunio. Alla ripresa, quindi, mister Settesoldi dovrebbe avere tutto l’organico al completo.

La squadra si allenerà anche domani in doppia seduta, mattina e pomeriggio, e domenica mattina. Un allenamento anche lunedì alle 14 e martedì alle 10 del mattino, per poi riposare il primo gennaio e tornare in campo il 2, 3 e 4 gennaio per le ultime rifiniture in vista della prima trasferta del 2025. All’andata il match di debutto assoluto in serie D per la Zenith finì con una sconfitta all’ultimo minuto, al termine di una gara equilibrata, in cui i pratesi avrebbero meritato almeno il pareggio.

Vista la posizione in classifica dello United Riccione, fermo appena fuori dalla zona play out con 18 punti, la sfida sarà anche il primo di una serie di scontri diretti fondamentali per la salvezza. "Sappiamo che dovremo provare a fare meglio del girone di andata, in termini di punti, per ottenere la permanenza in categoria senza troppi affanni – commenta il vice presidente Enrico Cammelli -. Si può dire che abbiamo lasciato per strada almeno 2-3 punti non riuscendo a gestire al meglio alcuni risultati alla portata. Ma il gruppo sta lavorando bene ed è compatto. Alcuni scontri diretti saranno fondamentali e dovremo arrivarci al massimo".