Weekend senza noia Dall’arte al vintage

A Montemurlo spazio per l’arte. Oggi e domani al centro culturale comunale ’La Gualchiera’ (via del Carbonizzo, 9-11) si svolgerà la prima rassegna di arti creative ’Montem’art’ 2023, organizzata dal Gruppo Artisti Amo.Art in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Montemurlo. In mostra le opere di 15 artisti che arrivano sia dal territorio che da fuori regione, Piemonte, Lombardia, Campania, Emilia Romagna e persino dal Giappone. E’ un bel risultato per una manifestazione che ha mosso quest’anno i suoi primi passi. Un evento pensato per la promozione culturale di tutte le arti creative, figurative. Alle 16 si svolgerà l’inaugurazione alla presenza del sindaco Simone Calamai, mentre domenica alle 18 si svolgerà la premiazione degli artisti vincitori e gli attestati di partecipazione. Per ogni ulteriori informazioni 338.1748079.

Domani in piazza Don Milani ritorna la mostra - mercato ’Novecento’ con prodotti dell’antiquariato e opere dell’ingegno. Da questo mese cambia la cadenza del mercatino che si sposta dall’ultima alla quarta domenica del mese. L’appello alla partecipazione come espositori è rivolto a tutti gli hobbisti non professionisti, ai collezionisti, a coloro che vendono oggetti di antiquariato e modernariato, ma anche a chi si diletta nella produzione di opere d’artigianato e dell’ingegno. Il Comune ricorda che per l’intera giornata di domenica sulla piazza sarà in vigore il divieto di sosta. Dallo scorso anno il Comune ha affidato la gestione della mostra mercato alla Pro-loco Montemurlo. Sul sito dell’associazione www.prolocomontemurloaps.it è possibile trovare tutte le informazioni e i moduli per partecipare come espositori telefono 0574 558584 email [email protected]