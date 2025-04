Weekend a misura di bambini. Gran finale di un Prato di libri. E Frida suona al Politeama

Gran finale del Festival un Prato di libri questo weekend, con il concerto di Frida Bollani Magoni stasera alle 21 al Politeama. Una realtà storica, quella dell’associazione guidata da Giulia Maria Benelli cui ruota una capillare rete di volontari, che ha nel Dna l’inclusione e un diverso approccio alla disabilità come opportunità che può arricchire tutti. Che poi è la sfida con cui si misura quotidianamente Frida, classe 2004, ipovedente, un talento speciale quello della figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni che le deriva dall’orecchio assoluto. Affiancata dal compositore e polistrumentista britannico Mark Glentworth (percussioni, vibrafono), l’artista porterà nel suo repertorio anche brani originali, insieme a nuove interpretazioni di successi internazionali. Ci sono ancora biglietti disponibili (15-20 euro), acquistabili in teatro e online su Eventbrite: il ricavato per i progetti di integrazione dei bambini con disabilità dell’associazione Il geranio.

Oggi alle 16 il Politeama ospiterà anche lo spettacolo di ‘teatro disegnato’ di Gek Tessaro dal titolo I bestiolini (biglietti 8-12 euro). Domani alle 18, su il sipario per le medie Don Bosco che porteranno in scena il musical Pinocchio, in collaborazione con il liceo artistico Brunelleschi che ha realizzato i costumi (biglietti 8-12 euro).

Per i più piccoli con MetRagazzi oggi alle 17 al Fabbricone c’è anche U.Mani di Illoco Teatro, un originale spettacolo che unisce teatro, cinema e micro-manipolazione. Una serie di mini-set compone la scena abitata da Clara, la protagonista, le cui avventure sono riprese dal vivo e montate in tempo reale davanti agli occhi degli spettatori. Un viaggio che, dal terrazzo di casa, condurrà Clara attraverso città, deserti e oceani fino a scoprire che con la forza dell’immaginazione può cambiare tutto e concepire un mondo nuovo (biglietti 6 euro bambini, 7 adulti).