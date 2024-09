Vittoria Livi campionessa di Terza categoria

Si chiudono al Tc Pistoia i Campionati toscani di Terza categoria di tennis con ottimi risultati per i giocatori pratesi. Il più prestigioso è quello raggiunto da Vittoria Livi del Tc Prato, che ha conquistato lo scudetto di categoria nel singolare femminile, mentre il giocatore del Tc Bisenzio, Alessio Gelli, è stato superato in finale dal tennista termale Under 18 Davide Covi al tie-break del terzo set. Nel femminile Vittoria Livi si è fatta strada nella parte bassa del tabellone, battendo la numero due Sara Bertini e poi in semifinale Alice Pratesi. Dall’altra parte è arrivata all’atto conclusivo la favorita Veronica Maestrini. Nella finalissima il primo set, molto equilibrato, si è concluso sul 7-5 per la pratese, che poi, continuando a giocare un ottimo tennis, è riuscita a prevalere anche nel secondo (6-4) e a conquistare lo scudetto toscano di terza categoria. "E’ un risultato davvero incredibile perchè ho ripreso a giocare per scommessa con il gruppo del circolo - spiega Livi - e sono riuscita a conquistare il doppio nazionale a Roma insieme a Chiara Stefanacci; poi con la squadra della D3 abbiamo vinto la categoria e siamo state promosse in D2 ed ora ecco il titolo toscano di singolare. Peccato per il doppio perso, ma è stata una partita davvero equilibratissima". Nel doppio femminile, infatti, Vittoria Livi e Chiara Stefanacci sono state battute 2-1 al super ti-break, conclusosi sul 16-14, dal duo di Piombino composto da Veronica Maestrini e Sara Bertini. Nel singolare maschile sono arrivati all’atto conclusivo la testa di serie numero 8, Davide Cioni, dopo aver eliminato nei quarti il favorito Riccardo Crescenzi e in semifinale Leone De Marzi, e, appunto, il pratese Alessio Gelli, che nei quarti ha sconfitto il secondo favorito Niccolò Bellari e in semifinale ha eliminato Francesco Ciompi. Una finale davvero equilibrata, conclusa da Covi al tie-break del terzo set. Nel doppio maschile è stato invece il duo termale-laniero, composto da Niccolò Bellari e Simone Trovato, a prevalere contro il duo empolese formato da Vittorio e Francesco Cioni (6-4, 6-3).

L.M.