Vittoria Guazzini e l’oro alle Olimpiadi, la campionessa di ciclismo celebrata nella sua Poggio a Caiano

Poggio a Caiano (Prato), 13 agosto 2024 - La Sala della Giostra del Comune di Poggio a Caiano ha accolto una raggiante Vittoria Guazzini, medaglia d’oro su pista nella Madison (una volta si chiamava Americana a coppie) alle Olimpiadi di Parigi assieme alla bergamasca Chiara Consonni.

A fare gli onori di casa con la consegna di un medaglia al valore atletico il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri e l’assessore allo sport Piero Baroncelli, il comandante della Polizia Municipale Matteo Berti e per il Coni il delegato provinciale Massimo Taiti, che ha consegnato una medaglia al valore tecnico, mentre la campionessa ha ricevuto anche un grande mazzo di fiori. C’è da aggiungere che la vera festa ufficiale in grande stile per la Guazzini da parte del Comune mediceo, sarà organizzata molto probabilmente in ottobre finiti i Mondiali in Danimarca previsti a metà di quel mese.

“Per una piccola realtà come Poggio a Caiano, è davvero un grande orgoglio, una soddisfazione e una gioia immensa, il successo raggiunto da questa meravigliosa atleta non nuova a imprese ciclistiche. D’accordo con lei sceglieremo la data opportuna in autunno per una grande festa come la nostra concittadina Vittoria merita”.

Guazzini era accompagnata dalla sorella Virginia, mentre i genitori mamma Beatrice e babbo David erano impegnati con il lavoro, dopo la loro gioiosa presenza sulla tribuna del velodromo Saint Quentin-en-Yvelines a Parigi per seguire da vicino la figlia.