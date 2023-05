Vita di Ermolao Rubieri Ecco la monografia sul letterato pratese

Si tiene oggi alle 16.30 nella sala lettura della biblioteca Roncioniana la presentazione del numero monografico della sul letterato pratese Ermolao Rubieri (è anche in modalità a distanza sulla piattaforma Jitsi MEET al link: https:meet.jit.siPresentazioneinBibliotecaRoncioniana). Alla conferenza interviene il professor Fabio Bertini, lo storico Niccolò Lucarelli e i curatori del convegno che si è svolto alla Roncioniana nel 2021. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comitato pratese per la promozione dei valori risorgimentali nell’ambito de ’Il maggio dei libri 2023’.

Sempre in Roncioniana in occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni avvenuta il 22 maggio 1873, domani alle 17.30 è prevista una conferennza di Cristina Torchia, ricercatrice della Crusca. La studiosa interverrà su "Alessandro Manzoni e la lingua italiana"; alle 18.10 l’attore in vernacolo Luca Toccafondi leggerà in pratese alcune pagine de "I promessi sposi". L’ingresso è libero (l’incontro potrà essere seguita su https:meet.jit.siPresentazioneBibliotecaRoncioniana).