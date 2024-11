Visite guidate gratuite al Palazzo Comunale. Arte e storia da scoprire

Tornano, con il periodo delle festività natalizie, le visite guidate gratuite al Palazzo Comunale. Il percorso allestito nel 2018, all’interno degli ambienti del Palazzo, presenta dipinti e sculture che fanno parte delle collezioni del Comune di Prato e che fino ad allora erano in alcuni casi custoditi nei depositi. Non tutte le opere d’arte, infatti, trovano posto nel Museo di Palazzo Pretorio, che nella sua esposizione permanente presenta al pubblico i capolavori più significativi: la storia della città e dei suoi personaggi illustri, infatti, è anche rappresentata dalle testimonianze artistiche in Palazzo Comunale, dove nacque nel 1858 la prima Galleria Comunale.

"Col calendario di appuntamenti in cui la Galleria Comunale sarà nuovamente accessibile ai visitatori – spiega la sindaca Ilaria Bugetti – vogliamo esaltare quella relazione di comunità che il Palazzo e le opere in esso contenute rappresentano". Ad accogliere il visitatore al pianterreno lo stupendo Bacchino di Ferdinando Tacca, una meraviglia musealizzata per preservarne la bellezza. Uno dei luoghi più affascinanti è senz’altro il Salone Consiliare, dove due affreschi d’inizio Quattrocento catturano lo sguardo: una Maestà fra santi e una Giustizia militante. Sulle pareti intonacate, si susseguono le raccolte di dipinti che raffigurano Uomini Illustri e Benefattori, da Francesco di Marco Datini a Ferdinando Stefano di Lorena, passando per i ritratti dei granduchi medicei.

Le visite guidate programmate nel mese di dicembre sono domenica 1, domenica 15 dicembre e sabato 28 dicembre (visita/attività per famiglie). A gennaio visite guidate sabato 18 e domenica 19. La visite proseguireanno in alcune date anche nei mesi successivi. Orari delle visite guidate: sabato ore 16 e 17,30; domenica ore 10 e 11,30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: [email protected]; telefono: 0574 1837859.