Viaggiare lenti E viaggiare più felici

Maristella Carbonin

Scommettere e investire sulla mobilità dolce, che siano nuovi percorsi, nuovi itinerari per il popolo dei camminatori, o nuove ciclabili per dare anche una reale alternativa alle auto, è per forza una scommessa di salute. E non solo perché fare movimento significa aiutare fisico e spirito. E’ una scommessa di salute anche per il nostro futuro. Il pianeta ha bisogno di "respirare", più o meno come noi. E poi diciamocelo: la pandemia, se un merito, uno solo, lo ha avuto, è stato quello di farci riscoprire la bellezza di una mobilità slow. Passeggiate, biciclettate. Con il panorama che non corre via dal finestrino dell’auto, ma ti corre incontro. Non è stata una medicina, in quei giorni complicati?