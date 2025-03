Viaccia, tre reti subite in casa. Addio salvezza: ora si volta pagina

Viaccia 0 Montecatini 3

VIACCIA: Cecconi, Nocentini (80’ Veneruso) Bashkimi, Querci (44’ Baldi) Torcasso, Fedi, Vannucci (64’ Raffaele) Ridolfi (62’ Caca) Hisely (84’ Bellucci) Sforzi, Rozzi. A disp.:Oliva, Ferroni. All.:Bellanova

MONTECATINI: Gega, Casini (71’ Shiqeri) Lucchesi, Coselli, Fioretti, Torracchi (81’ Conti) Fazzi, Isola (71’ Lazzeri) Rossi (65’ Pagnini) Rosati, Minardi. A disp.:Agozzini, Calvani, Attinasi, Proto. All.: Mariotti

Arbitro: Lorenzo Calise di Piombino, coadiuvato da Davide Rontani di Firenze e Riccardo Caponi di Empoli

Reti: 38’ Rossi, 63’ Rosati, 75’ Fazzi

"Quando si retrocede, non si può non parlare di annata fallimentare. E’ vero che abbiamo avuto tanti infortuni, ma siamo se non altro riusciti a creare un gruppo coeso e soprattutto giovane sulla cui conferma tenteremo di impostare la risalita. Dobbiamo accettare il verdetto sportivo e guardare al futuro". Parola di Claudio Gori (nella foto), dirigente del Viaccia, che ha così commentato la sconfitta interna con il Montecatini maturata ieri nella terzultima gara della regular season del campionato di Promozione 2024/25.

E che ha soprattutto sancito la retrocessione del sodalizio pratese, che lascia una categoria della quale faceva parte ininterrottamente da ormai sette anni. Serviva in primis un successo contro una diretta concorrente per la salvezza per continuare a sognare, oltre ad un contemporaneo passo falso dei rivali.

Si è verificata la seconda condizione, ma non la prima: il club termale è riuscito ad andare in vantaggio nel primo tempo, grazie ad una rete di Rossi. Un vantaggio incrementato ulteriormente nella ripresa, grazie agli acuti di Rosati e Fazzi che hanno griffato il 3-0 finale a favore dei montecatinesi. Il Viaccia resta quindi ultimo con 13 punti nel girone A. Resta in ogni caso il campionato da onorare, a prescindere dall’esito: il prossimo fine settimana il gruppo farà visita alla Lampo Meridien, per poi chiudere con la Larcianese la settimana successiva.

Viaccia volta pagina quindi e guarda al futuro gettando già da adesso le basi per la prossima stagione.

Giovanni Fiorentino