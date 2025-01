Viaccia, festa per le 100 di Ferroni. Sul campo una nuova sconfitta

VIACCIA

0

FORTE DEI MARMI

2

VIACCIA: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Sforzi, Torcasso, Ferroni, Vannucci, Fofana, Yahon, Caca, Rozzi. A disp.:Calvani, Pittalà, Ridolfi, Querci, Bellucci, Varago, Baldi, Aiello, Virdò. All.:Facchini

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Del Soldato, Gentile, Papi, Sordini, Cardillo, Tedeschi, Bresciani, Maggi, Rodriguez, Sodini. A disp.:Arrighi, Alberti, Seriani, Credendino, Valori,Tonacci, Sancredi, Manfredi. All.:Cagnoni

Arbitro:Manuel Enriquez di Firenze, coadiuvato da Gabriele Checchi di Viareggio e Francesco Ballarino di Firenze

Reti: 36’ Tedeschi, 59’ Sodini

"Un passo avanti c’è stato, i nostri avversari si sono però dimostrati più concreti. Dobbiamo continuare a lavorare, l’auspicio è che il fatto di aver finalmente a disposizione il campo possa rappresentare un nuovo inizio". Parola di coach Federico Facchini, il quale ha così commentato la battuta d’arresto subìta ieri dal Viaccia. La buona notizia (nella giornata in cui capitan Ferroni è stato celebrato per le cento presenze raggiunte con la squadra, nella foto) è rappresentata dalla (ri)consegna del Ribelli: i lavori sul nuovo terreno di gioco possono considerarsi finalmente conclusi. Il Forte dei Marmi che partiva con i favori del pronostico, nell’incontro valido per la ventesima giornata del campionato di Promozione 2024/25, è riuscito a prevalere in virtù del 2-0 finale, con due gol per tempo: dopo il vantaggio messo a segno da Tedeschi, i locali hanno provato a reagire ma non sono riusciti a trovare la via della rete. Con questa sconfitta, la sedicesima nel torneo, il Viaccia continua ad occupare l’ultima piazza del girone A con 6 punti, a sette lunghezze dalla penultima posizione occupata dal Monsummano. Ci sono ancora i tempi e le occasioni per poter puntare alla salvezza, a patto però di invertire sin da subito la tendenza ed iniziare con decisione a macinare risultati. A partire dal prossimo turno, che vedrà la banda Facchini impegnata in trasferta contro il Firenze Ovest in quel che si configura a tutti gli effetti come uno scontro-salvezza.

Giovanni Fiorentino