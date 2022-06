Via Medicea in festa Centinaia di persone affollano le Cascine

Successo per la prima edizione de "La Via Medicea in festa" con centinaia di persone che si sono ritrovate alle Cascine di Tavola e gruppi formati da decine di camminatori che, nonostante il caldo di questi giorni, hanno percorso gli itinerari in programma. Si sono svolti con una nutrita partecipazione tutti gli itinerari proposti: l’escursione da Artimino alle Cascine di Tavola passando per Carmignano e Poggio a Caiano, l’itinerario che dalla Villa Medicea "La Magia" di Quarrata riporta alle Cascine di Tavola, il cosiddetto "Anello di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite", la Walking Ultra Marathon di 40 chilometri che ha visto anche un suggestivo e scenografico passaggio all’interno della Villa Medicea di Poggio a Caiano. E la festa si è svolta per tutto il pomeriggio alle Cascine di Tavola, all’Area Casa del Caciaio in via Traversa del Crocifisso, con le attività sportive per bambini e ragazzi, le escursioni naturalistiche con i laboratori itineranti, l’esibizione degli sbandieratori e musici del Gruppo Storico di Carmignano, la corsa Stramedicea, l’incontro dei "Dialoghi intorno al Cammino".

"Siamo soddisfatti del riscontro avuto dall’iniziativa – ha detto l’assessore al Turismo Gabriele Bosi –. È stata una giornata piena di eventi e iniziative, con appassionati di quel turismo lento e sostenibile che è una delle offerte più importanti del nostro ambito turistico. Visto il riscontro avuto vogliamo confermare questa Festa anche per il prossimo anno, con l’obiettivo di farla diventare un appuntamento fisso".

Presenti gli amministratori in rappresentanza dei Comuni che aderiscono al progetto della Via Medicea, coordinato dal Comune di Prato, ovvero Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Poggio a Caiano, Quarrata, Vinci. E alle Cascine di Tavola è arrivato anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che si è congratulato con gli organizzatori ed ha mostrato il suo apprezzamento per questo evento, che valorizza uno dei cammini che fanno parte della rete regionale dei cammini, capace di unire al valore paesaggistico quello storico e culturale.