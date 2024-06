Vandali devastano ristorante, via soldi e bottiglie di vino pregiato

Prato, 20 giugno 2024 – Hanno devastato tutto: rovesciato tavoli, rotto bicchieri e piatti, imbrattato le pareti di feci. E’ stata una vera e propria razzia quella che i ladri-vandali hanno fatto l’altra notte nel ristorante "Interludio" di via Pomeria, di Stefano Bonfanti, presidente di Confesercenti. Una notte di spaccate, quella fra mercoledì e giovedì, che fa ripiombare nell’incubo. Oltre al "Ragiona", poco distante, è toccato anche al ristorante "Interludio" essere vittima di una spaccata. I ladri – o il ladro non è bene chiaro – sono passati dal retro sfondando con un tombino, sradicato dalla strada, la porta sul retro del locale. Una volta dentro i balordi hanno agito indisturbati. Non si sono limitati a portare via l’incasso della serata e bottiglie di vino pregiato come Sassicaia, Tignanello e Guada al tasso, ma hanno devastato il locale rovistando ovunque, rovesciando cassetti, spaccando le stoviglie e tutto quello che c’era da rompere. "Hanno portato via perfino le bottiglie di liquore lasciate a metà – ha detto amareggiato il titolare Stefano Bonfanti – Abbiamo dovuto tenere chiuso il locale a pranzo per mettere tutto a posto perché stasera (ieri, ndr) abbiamo settanta persona a cena. E’ stato davvero un disastro e i danni sono sicuramente elevati. Non ho avuto il tempo di calcolarli ma considerando le bottiglie di vino portate via, si parla diversi soldi". A fare l’amara scoperta è stata una dipendente che ieri mattina è andata ad aprire il locale intorno alle 8.

“Mi ha subito avvertito quando si è resa conto di quello che era successo – aggiunge Bonfanti – Era un disastro dappertutto. E’ la prima volta che mi succede". Il locale si trova sulla strada ma i ladri sono entrati lo stesso in azione, rischiando anche di essere visti. "Devo dire che la polizia con la squadra Scientifica è arrivata in cinque minuti dopo che abbiamo chiamato – conclude Bonfanti – Gli agenti sono stati davvero tempestivi e per questo li ringrazio".

Non è chiaro se ad agire sia stato lo stesso balordo solitario che ha messo a segno la spaccata da "Ragiona" poco dopo le 5 del mattino. Bonfanti aveva chiuso il locale alle due di notte e la dipendente ha riaperto alle 8, quindi il furto deve essere stato messo a segno in quel lasso di tempo.

L.N.