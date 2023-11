Vallata, il sindaco di Marradi arriva per aiutare i colleghi: "Così si gestisce l’urgenza"

Solidarietà, il sindaco di Marradi in aiuto della Vallata. Ieri mattina, Tommaso Triberti, il primo cittadino del Comune nell’alto Mugello – alluvionato e scosso dalle frane pochi mesi fa – infatti, è arrivato in Valbisenzio per aiutare i colleghi del territorio in provincia di Prato, colpito il 2 novembre scorso.

Durante l’incontro a Vernio, Triberti ha condiviso con Giovanni Morganti e Guglielmo Bongiorno, sindaci di Vernio e di Cantagallo, la sua recente esperienza e ha dato alcuni consigli ai "colleghi" per la gestione delle somme urgenze.

Il sindaco di Marradi ha illustrato le criticità che è necessario affrontare ma anche le modalità più corrette per gestire una situazione tanto complessa e articolata con vari fronti di emergenza, dal punto divista amministrativo.

"Da anni tra il comune di Marradi e quello di Vernio, e tra me e Giovanni, esiste un bel rapporto di collaborazione per le aree interne e non solo. Visto che ci è stato chiesto un aiuto siamo venuti a portare la nostra esperienza anche per senso di riconoscenza verso la comunità di Vernio che, quando abbiamo avuto bisogno, ci ha aiutati e sostenuti" ha sottolineato Triberti durante la visita a Vernio.

"È stato un incontro davvero utile che ci ha dato supporto con utili suggerimenti per la gestione burocratica delle pratiche di somma urgenza legate a questa prima fase dell’emergenza – mette in evidenza Giovanni Morganti – con il Comune di Marradi collaboriamo ormai da dieci anni e condividiamo la ’Strategia delle aree interne’ con iniziative per territori come i nostri che presentano problemi e potenzialità molto simili".