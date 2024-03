Vaiano (Prato), 1 marzo 2024 – Uno smottamento, con caduta di sassi sulla sede stradale si è verificata sulla strada regionale 325, in località Camino, nel Comune di Vaiano. Sul posto la squadra del distaccamento di Montemurlo e il funzionario tecnico di servizio. Al momento la strada rimane chiusa in entrambi i sensi di marcia in attesa di verificare la stabilità di alcuni grossi massi che rischiano di cadere sulla sede stradale. Sul posto anche il sindaco di Vaiano.

Notizia in aggiornamento