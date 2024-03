Vaiano, nuova candidata a sindaco. Spunta una lista civica a sinistra

Arriva la seconda candidatura a sindaco per le amministrative di giugno a Vaiano: Francesca Vivarelli, che guiderà la lista "Cambiare Insieme per Vaiano". La Vivarelli, già coordinatrice di Sinistra Unita Val di Bisenzio, è alla guida della nuova lista che nelle ultime settimane ha raccolto diversi simpatizzanti - fra persone impegnate in partiti, gruppi centrosinistra, e nelle realtà di civismo - coinvolti adesso nella stesura di un programma elettorale a partecipazione di massa.

Questa la prerogativa della lista: "È necessario cambiare per restituire centralità all’intervento pubblico senza il quale non può esserci la corretta gestione dell’ambiente, della scuola, della sanità, non può esistere il rispetto dei diritti e la capacità di tutela delle classi più deboli. Tanto più è necessario di fronte alle emergenze che stiamo vivendo. E cambiare insieme significa che i processi decisionali devono essere riportati dentro lo spazio della democrazia rappresentativa, lontani dalla cultura e dalla logica dell’uomo solo al comando. Si tratta di restituire capacità politica al consiglio comunale rispetto a giunta e sindaco ed alla cittadinanza rispetto all’amministrazione comunale costruendo occasioni stabili di consultazione e di verifica con cittadine, cittadini e realtà organizzate, perché l’amministrazione della cosa pubblica sia reale espressione della comunità". E concludono, annunciando la loro prima uscita pubblica: "C’è da lavorare tanto, c’è bisogno di tutti. Cura per il territorio e per le persone, dalla sanità territoriale ai luoghi ed alle iniziative per il tempo libero da lanciare e realizzare insieme per Vaiano! Prossimo appuntamento tematico: lunedì 25 marzo ore 21, sala Ubert Casa del Popolo di Vaiano, per parlare di ambiente e mobilità sostenibile con Giacomo Agabio, presidente di Legambiente, e Davide Puccianti".

"Per il Partito Democratico la priorità è salvaguardare l’unità delle forze di centrosinistra a Vaiano – è intervenuto Marco Biagioni, segretario Pd Prato –. Partendo da questo presupposto ci siamo mossi per trovare le migliori soluzioni in vista delle elezioni amministrative.La comunità vaianese è sempre stata un punto di riferimento per tutta la nostra provincia e conto che continui ad esserlo. Consiglio a tutte e tutti di evitare fughe in avanti che potrebbero solo complicare il quadro e alzare pericolosi muri a vantaggio della destra. Mettiamoci al lavoro per superare incomprensioni e differenze, anche con il coinvolgimento delle elettrici e degli elettori di centrosinistra".

Claudia Iozzelli