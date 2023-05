Vado a vivere con me, ecco le repliche

Tutto esaurito a Il Garibaldi questa sera per "Caveman – l’uomo delle caverne", uno degli spettacoli teatrali più longevi e divertenti delle ultimi vent’anni, nella versione italiana tradotto da Teo Teocoli, con Maurizio Colombi. Sold out anche la replica di domani sera di "Vado a vivere con me" l’ultimo spettacolo di Jonathan Canini (foto) presentato in anteprima a Prato, per il quale sono previste altre repliche lunedì 15, venerdì 19 e sabato 20 maggio. Nello show Canini ha lasciato il nido di mamma e papà ed è andato a vivere per conto suo. Esperienza esilarante che l’attore e comico ripercorre in questa pièce scritta insieme a un altro asso della comicità, Walter Santillo (che cura anche la regia). Dopo i grandi successi riscossi con "Cappuccetto Rozzo" – oltre 25.000 spettatori, tre anni di repliche - Canini torna con la stessa verve che l’ha imposto sui social come in teatro, per raccontare le vicissitudini in cui ci imbattiamo quando entriamo per la prima volta in una casa tutta nostra. A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure. Il tutto ovviamente con la presenza dei suoi personaggi che lo hanno reso celebre. I biglietti (posto unico 18 euro) sono disponibili sul sito www.ilgaribaldi.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice.