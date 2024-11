Va in scena la Coppa Toscana

La decima giornata di campionato si è chiusa solo tre giorni fa e l’undicesima si intravede già all’orizzonte, visto che non manca poi molto alla prossima domenica. Per alcune formazioni di Prato e provincia è tuttavia già ora di tornare in campo: si prospetta un mercoledì all’insegna del calcio dilettantistico, considerando che oggi sono in programma i sedicesimi di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria. Iniziando dalla Pietà 2004, che sta attraversando un buon momento di forma: gli uomini di mister Trupia, secondi in classifica nel girone C di campionato, riceveranno alle 14:30 il coriaceo Cintolese. Si prospetta quindi una partita equilibrata, considerando che entrambe le compagini stanno sin qui disputando una stagione più che positiva e saranno intenzionate a confermarsi. L’attenzione si sposterà poi a Sesto Fiorentino, alle 20:30: il Poggio a Caiano farà visita al Rinascita Doccia per un confronto dall’alto tasso di difficoltà. I poggesi di coach Marchetti, quarti nel girone F, affronteranno il club che li precede di un solo punto nella graduatoria del campionato: un successo manderebbe un segnale chiaro. E per le 21, al Nelli di Oste, è previsto il fischio d’inizio di Montemurlo Jolly – Pescia.

G.F.