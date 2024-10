Va in scena ‘commissione fantasma’. Assessora in ritardo di 40 minuti

"Questo ci ha fatto passare il tempo". "Ma sarebbe passato in ogni caso". "Sì, ma non così rapidamente". Chissà se sarebbero d’accordo i componenti della commissione consiliare 5 con Vladimiro ed Estragone, i protagonisti del capolavoro di Beckett, impegnati a parlare nell’attesa dell’ineffabile Godot. Probabilmente no. L’impressione è che quei 40 minuti di attesa non siano passati affatto rapidamente. C’è da dire poi che il finale è diverso, perché Chiara Bartalini, assessora al Turismo, Gemellaggio e Memoria, alla fine è arrivata. Ma nel frattempo era andata in scena una commissione "fantasma", con evidente irritazione di Rosanna Sciumbata. Parola al ‘grande fratello’ della diretta streaming: Sciumbata, che presiede la commissione, prova a contattare anche più volte l’assessora, nulla. Chi tira il fuori il cellulare, chi ne approfitta per alzarsi e sgranchirsi le gambe. Chi controlla l’orologio... i minuti passano. "Forse ha guardato l’orario della seconda convocazione?". "No, impossibile. La prima convocazione è scritta in grassetto". Mistero poi svelato, con l’assessora che arriva assieme a Enrico Iozzelli, della didattica del Museo della Deportazione e della Resistenza (all’ordine del giorno proprio le politiche museali, didattiche e formative di quella che è diventata "Fondazione" Museo). Le scuse sono sincere: "Sono arrivata in ritardo perché ho avuto una registrazione improvvisa". Coup de théâtre dell’era digitale. "La commissione è stata avviata dopo mezz’ora di attesa e diversi tentativi di telefonare all’assessora. Qui ci sono anche professionisti come medici, infermieri e avvocati che hanno chiuso ambulatorio e sono venuti via prima del tempo...", ribatte Sciumbata. Poi (finalmente) la commissione entra nel vivo.

Maristella Carbonin