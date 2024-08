"Uno stimolo per altre e un orgoglio per il territorio"

Pioggia di congratulazioni e complimenti per la straordinaria impresa sportiva di Vittoria Guazzini. Di ogni ordine e grado. Compreso il mondo delle istituzioni e della politica. Di buon mattino, ieri, il governatore della Toscana Eugenio Giani

esprime "una grande soddisfazione" per "un successo che conferma la straordinaria qualità del ciclismo toscano, da sempre all’avanguardia, sia su strada che su pista, nelle varie specialità: Vittoria è la nostra freccia d’oro".

Si unisce al coro trasversale d’orgoglio anche la deputata pratese di Forza Italia Erica Mazzetti: "Un grande successo per tutto lo sport italiano che conferma le qualità, l’impegno, la tenacia, la determinazione della nostra Vittoria, nata a Poggio a Caiano, in provincia di Prato. Ancora una volta la Toscana porta l’Italia in vetta con il ciclismo che fa parte della nostra storia collettiva e del nostro dna. Un nuovo successo che sarà da stimolo e da esempio per tanti e tante altre atlete che potranno portarci a nuovi traguardi. Un grande orgoglio per il nostro territorio".