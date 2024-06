Un’arrampicata verso la bellezza. Sul campanile del Duomo di notte

L’ultimo giovedì sera di giugno fa rima con mostre, musei e tesori da vedere al calar del sole. Alzi la mano chi non è mai salito sul campanile del Duomo che promette uno scorcio mozzafiato da lassù: una buona occasione per ammirare questo panorama è offerta dalla cooperativa Prato Cultura, stasera dalle 21 alle 22. Armatevi però di scarpe comode per arrampicarsi in cima: con 127 scalini e un’altezza di 46 metri, la torre campanaria della cattedrale di Santo Stefano è l’edificio più alto del centro storico, dal quale si può avere una vista davvero suggestiva sulla città illuminata solo dalla luna e le stelle. Per partecipare alla visita guidata occorre pagare un biglietto d’ingresso di 15 euro con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] oppure telefonando direttamente al numero 340 5101749. Bellezze in notturna anche al Museo del Tessuto che, come tutti i giovedì di giugno e luglio, fa gli straordinari e apre le porte alla mostra "Walter Albini, il talento, lo stilista" (biglietto d’ingresso speciale a 6 euro), con un’apertura straordinaria dalle 21 alle 23.30.

Possibilità di partecipare a una visita guidata in programma alle 21.30 con prenotazione obbligatoria ai recapiti di Coopculture (0574 1837859; [email protected]) e un costo di aggiuntivo di 5 euro. E per chi volesse invece addentrarsi nella mostra con i propri bambini, il museo ha ideato un kit didattico per i più piccini, da richiedere gratuitamente in biglietteria. Un libretto illustrato in cui lo stilista Albini guiderà i piccoli visitatori tra le teche e le sale, alla scoperta della ‘moda pronta per tutti’ da lui ideata. Un bel modo per trascorrere le sere d’estate, all’insegna dell’arte e della cultura.