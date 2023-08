Una notte in tenda ricordando i partigiani

Una camminata di 13 km rievocherà questo fine settimana le giornate che portarono, nel 1944, ai tragici eventi di Figline. La rievocazione, che prevede anche una notte in tenda sul monte Javello, è alla sua quarta edizione e segue le tracce del progetto "Tramonto di un alba", che, grazie ad una minuziosa ricerca storica, ha dato vita a numerose iniziative, fra cui la realizzazione di un sito internet e della segnaletica che consente anche in autonomia di ripercorrere la stessa strada che fecero i partigiani della Brigata Buricchi nella loro discesa verso Prato. La due giorni è promossa da un gruppo di associazioni, fra cui l’ associazione 6 Settembre di Figline, i Volontari del Csn di Prato, il circolo Arci 29 Martiri di Figline, Sentieri Partigiani del Comitato 25 Aprile, il gruppo Trekking Storia Camminata e l’associazione Passione Natura Biobiettivi. Il percorso parte dalla zona di Vallupaia per poi salire ai Faggi di Javello dove i partecipanti pernotteranno in tenda nel punto esatto dell’accampamento dei partigiani. Domenica mattina il programma prevede sveglia all’alba per raggiungere il cippo commemorativo in via di Cantagallo, concludendo l’appuntamento al monumento dei 29 Martiri a Figline. Per partecipare è necessario abbigliamento idoneo con scarpe da trekking, oltre a dotazioni minime per il pernottamento all’aperto, come tenda e sacco a pelo, a cura degli stessi partecipanti. Il costo dell’iscrizione è di 15 € per gli adulti e 10 € per i bambini sotto i 12 anni, comprensivo di cena del 2 settembre e colazione successiva. Per iscriversi invece è sufficiente contattare i seguenti numeri: 346 5028607; 333 4671628 o 344 1044767.