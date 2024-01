Una cartolina per dire no all’aumento dell’Irpef

"Diciamo no all’aumento dell’addizionale regionale Irpef. E’ una scelta ingiusta che penalizza sempre i soliti noti, lavoratori e pensionati. Si trovino altre modalità per affrontare le difficoltà del bilancio regionale".

E’ il testo della cartolina che la Cisl Toscana ha predisposto e che consegnerà poi, in migliaia di copie firmate dai cittadini, al presidente della Regione, Eugenio Giani.

Va avanti così la mobilitazione Cisl contro la scelta del presidente e della maggioranza regionale di aumentare le tasse per i toscani per ripianare il disavanzo nei conti della sanità regionale.

La decisione è emersa in occasione dell’approvazione del bilancio della Regione Toscana, poco prima di Natale: è stato previsto, secondo le direttive regionali, l’innalzamento dell’addizionale Irpef sopra i 28 mila euro di reddito annuo. La manovra consentirà di reperire 200 milioni di euro necessari a ripianare il bilancio della sanità. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza l’emendamento, presentato a firma del presidente Giani, e con il quale la Toscana ha stabilito l’aumenta dell’aliquota regionale Irpef.

"Abbiamo deciso questa iniziativa – spiega il segretario generale Cisl Toscana, Ciro Recce – per consentire a tutti i toscani di far sentire la propria voce su un tema così delicato come l’aumento della pressione fiscale, attuato oltretutto in modo ingiusto e parziale, visto che riguarderà in 8 casi su 10 lavoratori dipendenti e pensionati".

Come fare per aderire alla campagna di protesta promossa dal sindacato? Semplice. "Dalla prossima settimana, chi vorrà farlo troverà nelle sedi Cisl della Toscana le cartoline, che chiedono di fare marcia indietro sull’aumento dell’addizionale regionale Irpef – spiega il segretario generale Cisl Toscana – Poi basta firmarne una e imbucarla nelle apposite ‘cassette’ che saranno predisposte; ci penseremo noi poi a consegnarle al presidente della Regione".

Per sapere dove poter trovare le cartoline per dire no all’aumento dell’addizionale Irpef, basta consultare il sito www.cisltoscana.it: qui si possono trovare tutti i recapiti delle sedi Cisl in Toscana. Un’azione corale che sia in grado di coinvolgere i cittadini per chiedere alla Regione e al suo governatore di fare retromarcia sull’aumento dell’addizionale regionale Irpef.

Infine, fanno sapere dal sindacato, che nei prossimi giorni la Cisl chiederà anche un incontro ai rappresentanti di tutti i gruppi del Consiglio Regionale, in vista poi di una manifestazione regionale entro fine gennaio.