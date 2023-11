Una biblioteca libera per i piccoli del nido

Una "Little free library" per i bambini del nido L’Albero Verde di Poggio a Caiano.

Questa mattina, alle 10, in via don Milani ci sarà l’inaugurazione a cura dell’associazione culturale Diapason. E’ una casetta in legno, colorata, disegnata da alcuni bambini, che ospiterà, a rotazione, una trentina di libri per piccoli lettori secondo la filosofia del "prendi un libro, lascia un libro". La biblioteca dei piccoli si chiama "#ilsorrisodellasara" dove Sara Puggelli è una bambina che con la sua famiglia sta affrontando un doloroso percorso di cura.

La scorsa estate, ricoverata in radioterapia a Careggi per un ciclo di terapie, ha ricevuto in dono trenta libri che i genitori hanno deciso di "rimettere in circolo". E saranno i primi libri ospiti nella casetta. Perché la donazione è stata fatta all’Albero Verde? Perché il nido comunale è quello frequentato da Sara fino a giugno scorso. "Una iniziativa bella – raccontano da Diapason – che non solo ricorda l’importanza di coltivare la buona pratica della lettura fin dall’infanzia ma anche fa sperimentare come da una sofferenza possa nascere un segno di speranza per tutti". "In questi mesi – scrivono i genitori di Sara, Francesca e Francesco – abbiamo capito come piccoli gesti di gentilezza possano cambiare il corso di una storia e quanto sia preziosa la potenza di un sorriso. E i libri, in questo, sono, grandi compagni di viaggio".

La casetta è registrata nel circuito internazionale Little free library, sarà georeferenziata ed entrerà a far parte di una comunità molto diffusa in Italia. Il Comune ha autorizzato l’installazione della casetta.