Un grazie di cuore ai medici dell’ospedale

Un ringraziamento ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del Santo Stefano arriva da Rolanda F. "E’ successo un anno fa, ho dovuto affrontare qualcosa di molto più grande di me. Era impaurita, anzi terrorizzata. Mi sono sentita sola. Ma oggi, dopo un anno di cure, voglio dire grazie di cuore ai medici del reparto oncologico e chirurgia dell’ospedale Santo Stefano che fin da subito mi hanno trasmesso così tanta sicurezza che mi sono affidata a loro. Mi hanno curato, mi hanno accolto e anche un po’coccolato. Così è iniziato il mio percorso di guarigione. Un ringraziamento particolare va al dottor Luca Livraghi, alla dottoressa Emma Valeria Palmieri, al dottor Arnaldo Salerno, alla dottoressa Benedetta Menegatti e al dottor Giuseppe Accardo. Inoltre voglio ringraziare la dottoressa D’Andrea e la dottoressa Magherini, oltre che tutto il personale del centro Liliana Martini di via Galcianese per la loro professionalità e gentilezza. Una paziente che oggi si sente più forte nonostante tutto".